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Андрей Сафронов: у Ларионова огромное желание доказать, что наш хоккей может быть другим

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Андрей Сафронов: у Ларионова огромное желание доказать, что наш хоккей может быть другим
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал назначения Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды и Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России.

«Они правильны, потому что Валерий Брагин имеет большой опыт работы с молодёжью. Сегодня нужно идти на следующий цикл, нужно омолаживание, привлечение игроков из молодёжной команды, как было в советское время, когда пришли Хомутов, Крутов, Быков. Я считаю, что Валерий Николаевич с таким опытом и харизмой может дать толчок для развития молодых хоккеистов.

Частые перестановки в сборной? Если ничего не делать, то, наверное, и менять не нужно. Кандидатура Воробьёва мне была непонятна. А Кудашов отработал определённый цикл, Знарок отработал большой цикл. Это нормальная ситуация.

У Ларионова огромнейший опыт игрока, функционера, человека, который знает хоккей изнутри. У него грандиозный потенциал и огромное желание добиться, взойти на гору и доказать, что наш хоккей может быть другим», — приводит слова Сафронова «РБК-Спорт».

Ларионов: заменить Брагина — сложная задача. Вижу у нашей команды большой потенциал
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