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Ларионов: заменить Брагина — сложная задача. Вижу у нашей команды большой потенциал

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ларионов: заменить Брагина — сложная задача. Вижу у нашей команды большой потенциал
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал назначение на должность.

«Для меня это назначение – большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодёжную сборную – очень сложная. Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды.

Непростая задача даёт мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене», — цитирует Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России.

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов возглавил молодёжную сборную России
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