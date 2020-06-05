Ларионов: заменить Брагина — сложная задача. Вижу у нашей команды большой потенциал

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал назначение на должность.

«Для меня это назначение – большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодёжную сборную – очень сложная. Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды.



Непростая задача даёт мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене», — цитирует Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России.