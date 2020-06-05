Ларионов: заменить Брагина — сложная задача. Вижу у нашей команды большой потенциал
Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал назначение на должность.
«Для меня это назначение – большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодёжную сборную – очень сложная. Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды.
Непростая задача даёт мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене», — цитирует Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России.
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов возглавил молодёжную сборную России
- 5 июня 2020
-
09:45
-
09:25
-
09:20
-
09:16
-
09:13
-
09:05
-
09:00
- 3 июня 2020
-
11:50
- 26 мая 2020
-
11:50
-
10:00
- 24 мая 2020
-
16:45
-
11:30
-
10:39
-
07:00
- 23 мая 2020
-
23:00
-
07:00
- 22 мая 2020
-
07:00
- 21 мая 2020
-
12:53
-
12:21
-
07:00
- 20 мая 2020
-
21:42
-
19:27
-
18:53
-
18:38
-
12:05
-
10:16
-
07:00
- 19 мая 2020
-
22:34
-
09:00
- 18 мая 2020
-
07:00
- 17 мая 2020
-
21:49
-
21:21
-
21:12
-
20:53
-
20:41
Партнерский контент