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Роман Ротенберг объяснил, почему методистом сборной России является специалист из Швеции

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Роман Ротенберг объяснил, почему методистом сборной России является специалист из Швеции
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг ответил на вопрос о привлечении иностранных специалистов к работе с национальной командой России.

«Методист сборной России швед? Ларс Юханссон имеет огромный опыт тренера, менеджера. Мы открыты к диалогу со всеми. У нас есть и канадец Дэниэл Бохнер, который работает с игроками в плане развития катания. Спросите у Александра Барабанова, как он с ним работал и восстанавливался, когда сломал палец.

Ларс Юханссон занимается аналитикой, методическими вещами, взглядом со стороны. Он смотрит все матчи НХЛ, общается с тренерами, со многими хорошо знаком», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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