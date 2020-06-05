Роман Ротенберг объяснил, почему методистом сборной России является специалист из Швеции
Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг ответил на вопрос о привлечении иностранных специалистов к работе с национальной командой России.
«Методист сборной России швед? Ларс Юханссон имеет огромный опыт тренера, менеджера. Мы открыты к диалогу со всеми. У нас есть и канадец Дэниэл Бохнер, который работает с игроками в плане развития катания. Спросите у Александра Барабанова, как он с ним работал и восстанавливался, когда сломал палец.
Ларс Юханссон занимается аналитикой, методическими вещами, взглядом со стороны. Он смотрит все матчи НХЛ, общается с тренерами, со многими хорошо знаком», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Р. Ротенберг — об уходе Кудашова: не все готовы на полное погружение в интересы команды
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