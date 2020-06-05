Роман Ротенберг объяснил, почему методистом сборной России является специалист из Швеции

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг ответил на вопрос о привлечении иностранных специалистов к работе с национальной командой России.

«Методист сборной России швед? Ларс Юханссон имеет огромный опыт тренера, менеджера. Мы открыты к диалогу со всеми. У нас есть и канадец Дэниэл Бохнер, который работает с игроками в плане развития катания. Спросите у Александра Барабанова, как он с ним работал и восстанавливался, когда сломал палец.

Ларс Юханссон занимается аналитикой, методическими вещами, взглядом со стороны. Он смотрит все матчи НХЛ, общается с тренерами, со многими хорошо знаком», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.