Р. Ротенберг — об уходе Кудашова: не все готовы на полное погружение в интересы команды
Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг объяснил причины ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера национальной команды. Также российский тренер покинул должность главного тренера СКА.
«У нас системная работа в течение пяти лет, мы соблюдаем идентичность, почерк сборных команд. Хотим быть первыми в рейтингах. Мы со всеми тренерами поддерживаем общение. Но работа в сборной России подразумевает круглосуточную занятость в хоккее, полное погружение в интересы команды.
И в таких ситуациях не все на это готовы пойти. Поэтому Алексей Кудашов, которому мы говорим спасибо за работу, остаётся нашим консультантом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Р. Ротенберг: пока Кудашов не может целиком сосредоточиться на тренерской работе
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