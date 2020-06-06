Холтби: готов соблюдать любые меры безопасности ради возвращения на лёд

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал стратегию НХЛ по возвращению к игре после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
«Думаю, что главной сложностью будет ограниченное число людей, которое может находиться на катке. В этом нам придётся импровизировать. Но, если честно, я сейчас со всем смирился. Когда мне скажут, что я могу вернуться на лёд, я сделаю всё, чтобы соблюдать меры безопасности для возвращения к занятиям», — приводит слова Холтби пресс-служба НХЛ.
Ранеее Национальная хоккейная лига выпустила медицинский протокол о втором этапе возобновления сезона. Согласно документу, хоккеистам будет разрешено вернуться в тренировочные центры на добровольной основе для проведения индивидуальных занятий в группах не более шести человек.
Отмечается, что тренировочная деятельность будет разрешена только в тех штатах, где соответствующие органы здравоохранения разрешили такие собрания. Лига планирует начать переход ко второму этапу в начале июня, но точная дата ещё не определена.
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