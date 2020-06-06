Вайсфельд — о Сорокине и Капризове: у ЦСКА добавилась проблема по комплектованию состава

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о ситуации с московским ЦСКА.
«Продление контракта с ЦСКА? Этот шаг выглядит со стороны клуба вполне логичным. Никитин выиграл Кубок Гагарина. Показал, что умеет работать с элитными игроками и решать самые серьёзные задачи. Они ведь и в прошедшем сезоне шли на первом месте. Значит, никаких оснований расставаться с тренером нет. Вот когда в Уфе вдруг поменяли местами Николая Цулыгина и Томи Лямся, это вызывает законные вопросы. А Никитин как раз полностью заслужил новый контракт с ЦСКА. Другой вопрос — получится ли у него выступить так же удачно с менее сильным составом „армейцев“. Этого пока никто не знает. Но я бы очень удивился, если бы Игорю новый контракт не предложили.
Кстати, у ЦСКА сейчас добавилась серьёзная проблема по комплектованию состава: что делать с Кириллом Капризовым и Ильёй Сорокиным? Эти два парня должны чётко заявить о дальнейших планах. Если они ни при каких обстоятельствах не будут играть в следующем сезоне в КХЛ, это понятно. А вот если они за два дня до начала чемпионата придут к Игорю Есмантовичу и скажут, что согласны ещё один сезон провести в ЦСКА, сразу возникнет головная боль, потому что место под потолком придётся расчищать.
Почему ЦСКА отпустил в другие клубы КХЛ Алексея Марченко и Сергея Толчинского? Тут как раз всё ясно — не могли запихнуть их под потолок. Понятно, что Толчинский себя здорово проявил в прошлом сезоне. Но там «Авангард» такую зарплату Сергею предложил, что «армейцы» тягаться с омичами не смогли. Не потому что денег у них нет, просто они не вписались бы в рамки, которые установила КХЛ», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
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