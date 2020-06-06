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Павел Дацюк заступился за священника, обвиняемого в разжигании ненависти и вражды

Павел Дацюк заступился за священника, обвиняемого в разжигании ненависти и вражды
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк заступился за своего духовника схиигумена Сергия (Романова), в заявлениях которого правоохранительные органы нашли признаки возбуждения ненависти и вражды.

«Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горящее, любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Как и раньше, с моей семьёй мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь «Спорительница хлебов». Знаем, что батюшка ждет меня, нас ждёт исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные жизненные вопросы, благословляться. С благословения батюшки многие вопросы решаются сами собой. Благодарен, что мне и моей семье бог дал такого духовного отца», – приводит слова хоккеиста «Екатеринбург Онлайн».

Напомним, в апреле Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, а также носить крест. Поводом послужил ряд его заявлений. В частности, священник проклял тех, кто закрывает храмы во время режима самоизоляции, а также заявлял о массовом чипировании людей через вакцину.

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