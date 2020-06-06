Бадюков: совмещение Брагина больше мешает СКА, нежели сборной России

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России и петербургского СКА.
«Какие основные плюсы Брагина, как главного тренера сборной? Прежде всего, это его опыт работы с молодыми игроками на чемпионатах мира. Он не понаслышке знает, как выстраивать команду именно на короткий промежуток времени.
Второй плюс — он отлично знает ту плеяду игроков, которая через него прошла. Сейчас одни играют в КХЛ, составляют ближайший резерв и уже вызываются в сборную. Другие играют в НХЛ. Они лидеры национальной сборной, если у них освобождается место после плей-офф НХЛ.
Для Брагина, думаю, не будет трудностей найти контакт с командой. Тем более он прекрасный мотиватор. Как он ведёт себя на скамейке — проблем абсолютно никаких не будет. Брагин будет совмещать посты в СКА и в сборной. Тут совмещение больше мешает клубу, нежели национальной команде. Но, как мы видели, никаких проблем не было: СКА один из базовых клубов сборной и многие игроки находятся на виду у тренера. Главное, чтобы тренер всегда был в тонусе», — приводит слова Бадюкова Nevasport.
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