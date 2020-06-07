Жена Тарасенко показала новую тренировку на шесте

Яна Тарасенко, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, показала видео новой тренировки на шесте.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Из-за травмы 28-летний Тарасенко в сезоне-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) очков при показателе полезности «0».

Ррегулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был завершён из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). Нынешний сезон НХЛ должен возобновить в формате плей-ин. Команда Тарасенко примет участие в групповом раунде для лидеров Западной конференции, в котором команды определят посев с первого по четвёртое место.