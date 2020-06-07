Форвард «Нюрнберга» Аланов: КХЛ по зарплатам превосходит любую лигу в Европе

Нападающий «Нюрнберг Айс Тайгерс» Евгений Аланов поделился впечатлениями от выступления в Немецкой хоккейной лиге.

«Лига прогрессирует в последнее время очень прилично. Мы играли и со швейцарскими командами, и с финнами – часто побеждали, бывало, и уступали. Хорошие всегда были матчи, поэтому тяжело выделить, какая лига лучше. Везде разный хоккей – кто за счёт техники играет, кто-то агрессивнее. Интересно играть против команд из других лиг.

Что касается условий, то КХЛ всё-таки по зарплатам превосходит любую лигу в Европе. А что касается быта и самой организации в клубе, то всё очень хорошо. Команды организовывают весь быт: квартиры, машины – вопросов просто нет. С КХЛ пока незнаком в этом плане», — приводит слова Аланова Sports.kz.