Форвард «Нюрнберга» Аланов: КХЛ по зарплатам превосходит любую лигу в Европе
Нападающий «Нюрнберг Айс Тайгерс» Евгений Аланов поделился впечатлениями от выступления в Немецкой хоккейной лиге.
«Лига прогрессирует в последнее время очень прилично. Мы играли и со швейцарскими командами, и с финнами – часто побеждали, бывало, и уступали. Хорошие всегда были матчи, поэтому тяжело выделить, какая лига лучше. Везде разный хоккей – кто за счёт техники играет, кто-то агрессивнее. Интересно играть против команд из других лиг.
Что касается условий, то КХЛ всё-таки по зарплатам превосходит любую лигу в Европе. А что касается быта и самой организации в клубе, то всё очень хорошо. Команды организовывают весь быт: квартиры, машины – вопросов просто нет. С КХЛ пока незнаком в этом плане», — приводит слова Аланова Sports.kz.
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