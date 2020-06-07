Якушев: сказал Брагину после назначения: «Не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России.

«Не стал бы называть события, произошедшие 5 июня, хоккейной революцией. Вопрос о замене Алексея Кудашова уже стоял. Если учесть, что на Олимпийских играх 2022 года с большой долей вероятности мы не увидим игроков из НХЛ, то принято абсолютно разумное решение. Теперь сборной придётся готовиться с акцентом на доморощенных хоккеистов, а многие из них прошли качественную школу молодёжки Брагина.

Если бы не пандемия коронавируса, имелась бы у Кудашова возможность «исправиться»? Это сослагательное наклонение, которое в данном случае неуместно. Сборная не показывала тех результатов, которые от неё требовались. Да, где-то отставка Кудашова выглядела жёсткой, ведь у него был действующий контракт. Наверняка, в этом вопросе есть нюансы, о которых мне ничего не известно. Сейчас же все поставлены перед фактом, а прочее – суждения, носящие чисто субъективный характер.

Должность главного тренера сборной — это «расстрельное» место? Это очень ответственная и напряжённая работа, требующая от человека полнейшей самоотдачи. Позвонил Брагину сразу после его назначения и сказал: «Валер, не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать? Но, зная уровень твоего тренерского мастерства и характер, верю, что все у тебя получится», — приводит слова Якушева «Команда России».