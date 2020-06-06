Каменский: назначение Брагина — это плюс для сборной России

Обладатель Кубка Стэнли вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России.

«Опытный специалист, многое прошёл в хоккее, знает хоккей и, в частности, тех ребят, которые играли под его руководством в молодёжке и сейчас поднялись до главной команды. Имеет большой авторитет. Знает, как общаться и работать именно с теми ребятами, с которыми ему предстоит решать новые задачи. Думаю, назначение Брагина — это плюс для сборной», — приводит слова Каменского РИА «Новости».

Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012-м молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.