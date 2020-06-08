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Карандин: с назначением Брагина роль Новокузнецка, Хабаровска станет более значимой

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Карандин: с назначением Брагина роль Новокузнецка, Хабаровска станет более значимой
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Почётный президент Федерации хоккея России Юрий Карандин прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России.

«Как в Сибири и на Дальнем Востоке восприняли перестановки? Скорее с оптимизмом. В главной команде страны идёт поиск: ставка на молодых специалистов не полностью сработала, и штаб вернулся к проверенным кадрам. Валерий Брагин — опытный специалист, он дал путёвку в большой хоккей практически всем лучшим хоккеистам страны, его конёк — работа с молодёжью. Ход с Брагиным и на уровне сборной, на уровне базового клуба СКА назрел — если не сказать перезрел.

Как это назначение может повлиять на клубы Сибири и Дальнего Востока? Самым непосредственным образом. По большому счёту сборная России последних лет наполовину состояла из воспитанников нашего региона — новокузнечан Бобровского, Орлова, Капризова, Сорокина, Телегина, хабаровчан Плотникова, Зуба, Григоренко и так далее. У меня нет никаких сомнений, что в предстоящем двухлетнем цикле перед Пекином-2022 к регионам-производителям талантов и в России, и в КХЛ будет особое отношение — и роль Новокузнецка, Хабаровска, других хоккейных центров страны станет более значимой», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.

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