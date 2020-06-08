Шарп — о плей-офф: у «Чикаго» опытные игроки, их ничем не удивить

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Шарп поделился мнением о шансах «Чикаго Блэукхокс» выиграть Кубок Стэнли в нынешнем сезоне.



«У „Блэкхоукс“ опытные игроки, они всё повидали. Патрика Кейна, Джонатана Тэйвза, Данкана Кита и Кори Кроуфорда уже ничем не удивить. Они могут всё, если немного повезёт», — приводит слова Шарпа TSN.



Напомним, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



В предварительном раунде победитель будет определяться в серии до трёх побед, в следующих раундах будут действовать стандартные правила Кубка Стэнли.