Басков — о сыне Лукашенко: очень крутой. Воспитанный, честный, открытый, настоящий

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением о Николае Лукашенко, сыне президента Беларуси Александра Лукашенко.



«Не потому, что он сын президента. Не потому, что он Николай, о котором много говорят. Просто потому, что мы с ним с шести лет тренировались, развивались. Это моя гордость в части того, что это единственный в моей жизни воспитанник, которого я начал тренировать с детства и практически довёл до выпуска, как выпускаются учащиеся из специализированных хоккейных школ.



На протяжении всего этого времени никогда не приходилось заставлять его тренироваться. Есть дети, которые выходят без желания, которым это неинтересно, их заставляют родители. Он выходил на протяжении всех этих 10 лет с огромным желанием. И это видно.



Он выходит, у него горят глаза. Видно, что он получает от этого удовольствие, что самое главное в хоккее. В нём есть такая вот неуступчивость. Он всегда ориентирован на результат. Он всё делает для того, чтобы победить. Уверен, он был бы крутым спортсменом.



Вне льда, опять же, чтобы это не было в виде популизма. Он настоящий. Очень крутой. Для своих лет он воспитанный, интеллигентный, честный, открытый. Очень часто своему сыну привожу примеры поведения Николая, говорю: «Дань, смотри. Независимо ни от чего, ни от того, что он сын президента или просто мальчик. Посмотри, как в данной ситуации он себя повёл». Направляю своего сына ориентироваться на какие-то поступки», — рассказал Басков в интервью YouTube-каналу «Хоккейная варка».