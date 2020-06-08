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Карандин: «Авангард», мягко говоря, не лидирует в плане запуска молодёжи

Карандин: «Авангард», мягко говоря, не лидирует в плане запуска молодёжи
Хоккей / КХЛ 0

Почётный президент Федерации хоккея России Юрий Карандин поделился мнением о перспективах «Сибири» и «Авангард» в грядущем сезоне.

«Для родной „Сибири“ сейчас важна стабилизация — клуб провел хороший сезон, были молодые открытия. Надо закрепиться на этом игровом уровне — и не потерять финансовую стабильность.

К сожалению, в плане запуска молодёжи, скажем мягко, не лидирует в КХЛ „Авангард“. Там в системе клуба уже год-два на подходе интересные молодые таланты, но мы знаем философию работы североамериканских тренеров — выжать бюджет, дать быстрый результат, а о молодых вспомнить в последнюю очередь. Думаю, чем раньше „ястребы“ вернутся на родную землю в Омск, тем больше будут давать шансы своей молодёжи. Ждем „Авангард“ дома», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

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