Карандин: «Авангард», мягко говоря, не лидирует в плане запуска молодёжи

Почётный президент Федерации хоккея России Юрий Карандин поделился мнением о перспективах «Сибири» и «Авангард» в грядущем сезоне.
«Для родной „Сибири“ сейчас важна стабилизация — клуб провел хороший сезон, были молодые открытия. Надо закрепиться на этом игровом уровне — и не потерять финансовую стабильность.
К сожалению, в плане запуска молодёжи, скажем мягко, не лидирует в КХЛ „Авангард“. Там в системе клуба уже год-два на подходе интересные молодые таланты, но мы знаем философию работы североамериканских тренеров — выжать бюджет, дать быстрый результат, а о молодых вспомнить в последнюю очередь. Думаю, чем раньше „ястребы“ вернутся на родную землю в Омск, тем больше будут давать шансы своей молодёжи. Ждем „Авангард“ дома», — цитирует Карандина Russia-Hockey.
- 8 июня 2020
-
13:49
-
12:54
-
12:22
-
11:55
-
11:28
-
11:11
-
10:54
-
10:16
-
09:55
-
09:37
-
09:17
-
01:43
-
00:58
-
00:49
-
00:30
-
00:10
- 7 июня 2020
-
23:54
-
23:33
-
22:56
-
22:40
-
21:55
-
21:42
-
21:00
-
20:48
-
20:06
-
19:48
-
19:00
-
18:27
-
17:37
-
16:33
-
16:00
-
15:35
-
15:11
-
14:40
-
14:11