Кожевников: от североамериканских тренеров в КХЛ жду только одного — мемуаров о России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Билла Питерса главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста».
«Позвав Билла Питерса, Екатеринбург сделал финт ушами. Во всяком случае, пока я так и не понял, какая у «Автомобилиста» аргументация и в чём плюсы этого специалиста.
Когда «Авангард» назначал Боба Хартли, много говорилось о том, что этот канадец из НХЛ адаптирован к европейскому хоккею, работал в Старом Свете и в клубе, и в сборной. О Питерсе много говорится только из-за скандала с расизмом. Сейчас эта тема особенно акутальна — и решение Екатеринбурга воспринимается как совсем неуместное.
По-прежнему ли я ничего не жду от североамериканских специалистов в КХЛ? Почему, жду, но только одного — мемуаров. Не сомневаюсь, что или Питерс, или Хартли, или Вудкрофт в Канаде их точно напишут — и наша пресса будет смаковать все фантазии о жизни России. А те менеджеры, которые приглашали сюда этих североамериканцев, могут пострадать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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