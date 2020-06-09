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Кожевников: от североамериканских тренеров в КХЛ жду только одного — мемуаров о России

Кожевников: от североамериканских тренеров в КХЛ жду только одного — мемуаров о России
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Билла Питерса главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста».

«Позвав Билла Питерса, Екатеринбург сделал финт ушами. Во всяком случае, пока я так и не понял, какая у «Автомобилиста» аргументация и в чём плюсы этого специалиста.

Когда «Авангард» назначал Боба Хартли, много говорилось о том, что этот канадец из НХЛ адаптирован к европейскому хоккею, работал в Старом Свете и в клубе, и в сборной. О Питерсе много говорится только из-за скандала с расизмом. Сейчас эта тема особенно акутальна — и решение Екатеринбурга воспринимается как совсем неуместное.

По-прежнему ли я ничего не жду от североамериканских специалистов в КХЛ? Почему, жду, но только одного — мемуаров. Не сомневаюсь, что или Питерс, или Хартли, или Вудкрофт в Канаде их точно напишут — и наша пресса будет смаковать все фантазии о жизни России. А те менеджеры, которые приглашали сюда этих североамериканцев, могут пострадать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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