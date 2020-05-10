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Пашков: Мактавиши, Яндачи и Питерсы выгодны — зарабатывают деньги и не мешают делать дела

Пашков: Мактавиши, Яндачи и Питерсы выгодны — зарабатывают деньги и не мешают делать дела
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ситуацию с тренерами в КХЛ.

«Игры менеджеров приводят к тому, что девальвируется главная профессия отечественного хоккея – тренер. Если не пересмотрим отношение к хоккейному строительству, скоро у нас на всех уровнях будет круговорот не только игроков, но и тренеров. С дальнейшими потерями результатов.

Сильный, авторитетный тренер становится фигурой, которая многим мешает. В той же КХЛ два с половиной десятка клубов, и, по-моему, нонсенс, что ни один не востребовал Билялетдинова. Специалиста, который на голову выше 99 процентов тех тренеров, которые сегодня работают в КХЛ. Могу назвать и другие фамилии. Все видели, как из «Адмирала», команды уровня ВХЛ, создал боеспособный клуб Светлов – и как его выдавливали из Владивостока.

Не понимаю, почему в КХЛ нет Быкова и куда пропал Назаров. Безработных специалистов, которые на нынешнем, в основном сером, фоне КХЛ выделяются, не два-три, а больше. Беспокоит, что они не вписываются в нынешнюю систему. Зато в нынешнюю систему всё чаще приглашаются иностранные тренеры. Ведь Мактавиши, Яндачи и Питерсы выгодны – они спокойно зарабатывают деньги, никуда не лезут, не мешают делать дела. Всё логично", – цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Пашков — о трансферах в КХЛ: идёт движение денег. Эта мельтешня вообще не о хоккее
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