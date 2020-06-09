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«Питтсбург» номинировал Евгения Малкина на «Билл Мастертон Трофи»

«Питтсбург» номинировал Евгения Малкина на «Билл Мастертон Трофи»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» номинировал российского нападающего Евгения Малкина на приз «Билл Мастертон Трофи» — трофей, вручаемый хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Другие клубы не отправляли на номинирование российских хоккеистов. Напомним, награду определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут и 31 секунду за матч.

Напомним, Малкин выступает за «Питтсбург» на протяжении всей карьеры в НХЛ.

Ранее Малкин показал, как пытается крутить на пальце баскетбольный мяч.

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