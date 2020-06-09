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«Мы неисправимые оптимисты». «Спартак» начал продажу абонементов на сезон-2020/2021

«Мы неисправимые оптимисты». «Спартак» начал продажу абонементов на сезон-2020/2021
Хоккей / КХЛ 0

Московский хоккейный клуб «Спартак» начал продажу абонементов на сезон-2020/2021, информирует официальный сайт красно-белых.

«Вирус уйдёт, абонемент останется. Мы — неисправимые оптимисты и верим, что всё будет хорошо. Поэтому объявляем о старте абонементной программы нового сезона. Цены останутся на уровне прошлого сезона — мы с уважением относимся к нашим болельщикам и понимаем всю сложность текущей ситуации», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала начало пандемии.

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