«Мы неисправимые оптимисты». «Спартак» начал продажу абонементов на сезон-2020/2021

Московский хоккейный клуб «Спартак» начал продажу абонементов на сезон-2020/2021, информирует официальный сайт красно-белых.
«Вирус уйдёт, абонемент останется. Мы — неисправимые оптимисты и верим, что всё будет хорошо. Поэтому объявляем о старте абонементной программы нового сезона. Цены останутся на уровне прошлого сезона — мы с уважением относимся к нашим болельщикам и понимаем всю сложность текущей ситуации», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, в сезоне-2019/2020 Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала начало пандемии.
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