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Агент Сорокина: никаких переговоров с ЦСКА не было. Илья ждёт решений в Америке

Агент Сорокина: никаких переговоров с ЦСКА не было. Илья ждёт решений в Америке
Хоккей / КХЛ 0

Шуми Бабаев, агент вратаря Ильи Сорокина в КХЛ, опроверг информацию о переговорах своего клиента с московским ЦСКА. Напомним, президент «армейского» клуба Игорь Есмантович ранее заявил, что клуб начал переговоры с Сорокиным по новому соглашению.

«Никаких переговоров с ЦСКА не было. Они рассказали свою позицию, что хотят его видеть на следующий сезон. Больше ничего не было. Никаких активных переговоров с клубом нет, есть только желание ЦСКА сохранить игрока.

В определённых условиях, естественно, он может остаться. Но нет ничего того, о чем говорит Есмантович. Илья ожидает, какие решения будут приняты в Америке. Так что я не вижу здесь ничего нового, это всё ерунда», — цитирует Бабаева Sport24.

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