Агент Сорокина: никаких переговоров с ЦСКА не было. Илья ждёт решений в Америке
Шуми Бабаев, агент вратаря Ильи Сорокина в КХЛ, опроверг информацию о переговорах своего клиента с московским ЦСКА. Напомним, президент «армейского» клуба Игорь Есмантович ранее заявил, что клуб начал переговоры с Сорокиным по новому соглашению.
«Никаких переговоров с ЦСКА не было. Они рассказали свою позицию, что хотят его видеть на следующий сезон. Больше ничего не было. Никаких активных переговоров с клубом нет, есть только желание ЦСКА сохранить игрока.
В определённых условиях, естественно, он может остаться. Но нет ничего того, о чем говорит Есмантович. Илья ожидает, какие решения будут приняты в Америке. Так что я не вижу здесь ничего нового, это всё ерунда», — цитирует Бабаева Sport24.
Есмантович: ЦСКА начал обсуждать контракт с Сорокиным, Капризов подпишет контракт в НХЛ
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