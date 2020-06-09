Форвард «Лос-Анджелеса» Картер перенёс операцию на мышцах кора

Нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Джефф Картер перенёс операцию на мышцах кора, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Форвард должен восстановиться к началу тренировочного лагеря перед следующим сезоном, дата старта которого пока не определена.



В прошедшем регулярном чемпионате 35-летний канадский нападающий принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 28 (17+9) очков при показателе полезности "-21" и 34 минутах штрафного времени. Картер проводил на площадке 16 минут 53 секунды за матч.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона-2019/2020 был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 клуба с лучшим процентом побед, «короли» в этот список не попали.