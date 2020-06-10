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Игорь Никитин: главная задача межсезонья — сделать коллектив, много ребят поменялось

Игорь Никитин: главная задача межсезонья — сделать коллектив, много ребят поменялось
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от нового сезона. Специалист выразил удовлетворение тем, что в клубе остались члены тренерского штаба.

«Работать с теми людьми, которым доверяешь в профессиональном плане, – это всегда здорово и комфортно. Я рад, что все остались. Для нас это очень важно.

Главная задача межсезонья очень простая — сделать коллектив. Много ребят поменялось. Нас ждут новые сочетания, новые люди и новый коллектив.

Как отношусь к заявлениям, что ЦСКА больше не фаворит? Фавориты – это звание или титул? Никак не отношусь к таким заявлениям. Мы одни из претендентов, и этого достаточно», — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

В минувшем сезоне ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, но Кубок Гагарина так и не был разыгран из-за пандемии коронавируса. Сезон был завершён досрочно без определения победителя.

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