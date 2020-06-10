«Фейс-контроль пройден». Сергачёв показал, как проверяют хоккеистов перед тренировкой

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал, как игроки проходят контроль перед тренировкой в условиях карантина. Напомним, недавно хоккеистам разрешили проводить тренировки небольшими группами под строгим контролем врачей. Перед занятиями у игроков проверяют температуру и проводят другие тесты.

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Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».