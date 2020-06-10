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Уэбер: «Монреаль» получил второй шанс, которого могло и не быть

Уэбер: «Монреаль» получил второй шанс, которого могло и не быть
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер поделился ожиданиями от возобновления сезона. В квалификационном раунде «Монреаль» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

«Есть формат, и все знают, что надо работать. Но есть ещё много непонятного. Сезон для нас был непростым. Мы получим отличный шанс, если будем играть. Это наш второй шанс, которого могло и не быть.

Я бы не сказал, что мы ощущаем давление. Сложно проводить какие-то параллели, потому что ничего подобного раньше не было. Но все хотят прибыть на сборы в форме, готовыми к работе. В этом плане всё, как обычно. Ребята соберутся вместе. Они уже катаются небольшими группами. Не знаю, сколько человек должны находиться на тренировке, чтобы её можно было считать полноценной. Но в любом случае ребята подготовятся, в этом нет никаких сомнений», — цитирует Уэбера официальный сайт НХЛ.

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