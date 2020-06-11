Дамба — о расизме: когда я был мальчишкой, моя семья и я часто покидали каток в слезах

Защитник клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Мэтт Дамба поделился мнением о проблеме расизма в США.



«Когда я был мальчишкой, очень часто моя семья, мама и я сам покидали каток в слезах. Мы садились в машину и обсуждали, что произошло, чувствовали боль от таких разговоров, говоря себе, что не стоит обращать на это внимание, что тебя оскорбляют только потому, что ты хорошо играешь. Белые семьи не ведут таких разговоров. Их не должно быть и в семьях с тёмным цветом кожи.



Протесты после трагедии с убийством Джорджа Флойда? Хоккеисты, молодые ребята видят, что об этом говорят не только их кумиры из числа национальных меньшинств, но и белые игроки. Это помогает наладить взаимопонимание, сплачивает людей», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.