Евгений Малкин назван автором самой красивой заброшенной шайбы «Питтсбурга» в этом сезоне

Американский новостной портал Pensburgh, посвященный хоккейному клубу «Питтсбург Пингвинз», назвал гол Евгения Малкина в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:5) самой красивой заброшенной шайбой игроками команды в текущем сезоне.

33-летний российский форвард Евгений Малкин отметился красивой заброшенной шайбой в ворота «Вашингтона» в феврале этого года, убежав в контратаку и эффектно разобравшись сначала с защитником «орлов» Джоном Карлссоном, а затем и с канадским голкипером Брэйдэном Холтби.

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Второе место в данном рейтинге заняла шайба Сидни Кросби в ворота «Колорадо Эвеланш» (3:2) в октябре 2019 года. Замкнул тройку гол Криса Летанга в матче с «Даллас Старз» (4:2), поразивший ворота российского голкипера Антона Худобина.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут и 31 секунду за матч.