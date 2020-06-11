Кожевников: в СКА Каблуков был в тени звёзд, но свои функции выполнял исправно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах форварда Ильи Каблукова, который перешёл в «Авангард». По словам Кожевникова, в омском клубе Каблуков может показать свои лучшие качества.

«Каблуков — очень исполнительный и дисциплинированный хоккеист. Все эти годы в СКА он был в тени таких звёзд, как Ковальчук, Дацюк, Гусев, Шипачёв, Дадонов. Но свои функции выполнял исправно. И на Олимпиаде не портил картину, внеся свою лепту в успех.

Для канадской манеры игры, которую предпочитает Хартли, когда почти все нападающие должны уметь обороняться и действовать в силовой манере, Каблуков подходит очень хорошо», — цитируют Кожевникова «Известия».

В минувшем сезоне Каблуков защищал цвета СКА. В это межсезонье «армейский» клуб обменял хоккеиста в «Амур», который впоследствии расторг контракт с Каблуковым, после чего Илья подписал контракт с «Магниткой». Таким образом, олимпийский чемпион 2018 года в течение одного межсезонья побывал игроком четырёх команд.