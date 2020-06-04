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Олимпийский чемпион Каблуков в течение межсезонья официально был игроком четырёх команд

Олимпийский чемпион Каблуков в течение межсезонья официально был игроком четырёх команд
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» совершил обмен с «Авангардом», в результате которого в омский клуб отправился защитник Алексей Береглазов и Илья Каблуков, в обратном направлении проследовал нападающий Тейлор Бек.

В минувшем сезоне Каблуков защищал цвета СКА. В это межсезонье «армейский» клуб обменял хоккеиста в «Амур», который впоследствии расторг контракт с Каблуковым, после чего Илья подписал контракт с «Магниткой». Таким образом, олимпийский чемпион 2018 года в течение одного межсезонья побывал игроком четырёх команд.

32-летний Каблуков в 48 матчах регулярки сделал три результативные передачи при показателе полезности "+5" и 43 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду 13 минут и 41 секунду за матч. В плей-офф Каблуков не играл.

«Магнитка» обменяла Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека
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