Директор «Автомобилиста» — об опубликованной платёжке: некоторые цифры взяты с потолка

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков отреагировал на публикацию платёжной ведомости клуба. Накануне, 10 июня, казанское издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что платёжная ведомость клуба составляет 817 млн рублей.

По данным источника, самым высокооплачиваемым игроком клуба является вратарь Якуб Коварж. Его зарплата составляет 90 млн рублей в год. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых игроков — форвард Анатолий Голышев, его зарплата составляет 70 млн рублей в год.

«Мы конфиденциальную информацию не комментируем. Определённые зарплаты соответствуют действительности, а некоторые взяты просто с потолка», — цитирует Рябкова E1.ru.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.