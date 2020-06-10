Источник: платёжка «Автомобилиста» — 817 млн рублей. Самый дорогой игрок — Коварж

«Спорт Бизнес Online» раскрыл платёжную ведомость «Автомобилиста», приведя данные по зарплате хоккеистов. Общая платёжная ведомость клуба составляет 817 млн рублей при размере потолка в КХЛ в 900 млн рублей.
Самым высокооплачиваемым игроком клуба является вратарь Якуб Коварж. Зарплата игрока составляет 90 млн рублей в год. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых игроков — форвард Анатолий Голышев, его зарплата составляет 70 млн рублей в год.
Вратари: Якуб Коварж (90 млн), Леонид Фомин (4 млн);
Защитники: Захар Арзамасцев (50 млн), Алексей Василевский (45 млн), Чей Геноуэй (38 млн), Максим Березин (35 млн), Денис Бодров (30 млн), Михаил Мамкин (25 млн), Сергей Зборовский, Николай Тимашов (оба – по 10 млн), Александр Щемеров (8 млн);
Нападающие: Анатолий Голышев (70 млн), Брукс Мэйсек (65 млн), Питер Холланд (60 млн), Дэн Секстон (45 млн), Станислав Бочаров, Алексей Макеев (оба – по 40 млн), Джефф Плэтт (35 млн), Георгий Белоусов (30 млн), Павел Куликов (25 млн), Вячеслав Литовченко (22 млн), Евгений Мозер (20 млн), Андрей Обидин (12 млн), Степан Хрипунов (8 млн).
- 10 июня 2020
-
12:57
-
12:34
-
11:32
-
11:25
-
11:02
-
10:50
-
10:24
-
10:01
-
09:22
-
09:11
-
07:06
-
00:58
-
00:25
- 9 июня 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:54
-
22:30
-
21:58
-
21:49
-
21:28
-
20:53
-
20:42
-
20:25
-
19:52
-
19:46
-
19:05
-
18:38
-
18:23
-
18:08
-
17:36
-
17:21
-
16:44
-
16:33
-
16:15
-
16:00