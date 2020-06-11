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Главный тренер «Коламбуса» Торторелла разрешил игрокам не вставать во время гимна

Главный тренер «Коламбуса» Торторелла разрешил игрокам не вставать во время гимна
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла сообщил, что не будет наказывать своих игроков, если они начнут участвовать в политических акциях. В последние дни во многих городах США проходят массовые акции протеста, которые начались после убийства афроамериканца полицией при задержании. В 2016 году Торторелла, будучи главным тренером сборной США, обещал оставить вне состава любого, кто откажется вставать во время национального гимна.

«Когда я защищаю флаг и гимн, я думаю о людях, отдавших свои жизни ради защиты нашей страны, свободы и конституции. Но за годы я понял, что люди, становящиеся во время гимна на одно колено, не пытаются оскорбить флаг.

Надеюсь, что, если кто-то из моих игроков захочет протестовать во время звучания гимна, он скажет мне об этом, мы сможем обсудить ситуацию», — цитирует Тортореллу The Athletic.

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