«Локомотив» сформировал тренерский штаб. Кронвалль стал тренером-селекционером

Ярославский «Локомотив» сформировал тренерский штаб на сезон-2020/2021, информируют «железнодорожники» в «Твиттере».



Помогать главному тренеру Андрею Скабелке в работе с «железнодорожниками» будут тренеры Владимир Копать, Игорь Матушкин и Дмитрий Красоткин. Тренером вратарей в команде остаётся Егор Подомацкий, тренером по физподготовке назначен Кирилл Легчаков.



Тренером-селекционером стал бывший защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль, завершивший карьеру после сезона-2019/2020. За восемь сезонов в клубе хоккеист провёл 495 матчей и набрал 201 (54+147) очко. Кронвалль является самым результативным легионером в истории клуба. До «Локомотива» Стаффан в сезоне-2011/2012 защищал цвета «Северстали». В общей сложности в КХЛ шведский защитник сыграл 553 матча, забросив 59 шайб и сделав 161 голевую передачу.