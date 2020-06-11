Лафренье вновь стал лучшим игроком CHL. Он фаворит грядущего драфта

Нападающий Алексис Лафренье признан игроком сезона в Канадской хоккейной лиге, информирует официальный сайт организации.



Ранее Лафренье был признан лучшим хоккеистом в Юниорской лиге Квебека. Таким образом, Лафренье — третий хоккеист в истории QMJHL, дважды победивший в этой номинации, после нападающего Сидни Кросби (2003/2004, 2004/2005) и вратаря Матье Шуинара (1998/1999, 1999/2000). В минувшем сезоне 18-летний хоккеист провёл за «Римуски» 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 112 (35+77) очков.



Ранее нападающий сборной Канады был признан самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира 2020 года в Чехии. В пяти матчах турнира он набрал 10 (4+6) очков. Лафренье — главный фаворит грядущего драфта НХЛ.