Ласьков: учитывали желание Прохоркина играть за «Металлург». Это лучшая кандидатура

Первый вице-президент, директор ХК «Металлург» Сергей Ласьков прокомментировал обмен с петербургским СКА. Напомним, «Металлург» получил права на форварда Николая Прохоркина.



«Понимая, что Николай будет возвращаться в Россию, мы стали рассматривать его кандидатуру. Но вообще, ещё несколько недель назад такого обмена не планировалось. Изначально мы рассчитывали, что Артём Загидулин примет наше предложение и займёт позицию голкипера наравне с Василием Кошечкиным, и, таким образом, свободная позиция пятого легионера у нас отводилась под центрального нападающего. Когда стало понятно, что Артём пока не рассчитывает продолжать карьеру в России, мы стали рассматривать другие варианты комплектования состава, и нам был необходим отличный центральный нападающий, который способен решать судьбу матчей, и это точно место в первом-втором звене, при этом был необходим игрок с российским паспортом. Исходя из этого, мы внимательно рассмотрели Прохоркина, учли его желание играть в «Металлурге», и это точно была лучшая кандидатура. Во-вторых, в «Металлурге» на сегодняшний день много знакомых ему ребят, так что, учитывая их общие возможности, мы и приняли такое решение», — цитирует Ласькова официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» выменял у СКА права на Прохоркина, отдав права на Каменева