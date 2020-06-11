«Металлург» выменял у СКА права на Прохоркина, отдав права на Каменева

Петербургский хоккейный клуб СКА в результате сделки с магнитогорским «Металлургом» получил права на нападающего Владислава Каменева, информирует официальный сайт клуба. Взамен «Металлург» получил права на форварда Николая Прохоркина. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».



Напомним, ранее СКА получил у «Трактора» права на форварда Якова Тренина, взамен отдав защитника Владислава Сёмина.



26-летний Прохоркин в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл 43 матча за «Лос-Анджелес Кингз», записав на свой счёт 14 (4+10) баллов при показателе полезности "-6" и шести минутах штрафного времени.



23-летний Каменев в сезоне-2019/2020 провёл 38 матчей за «Колорадо Эвеланш», отметившись 8 (1+7) очками при показателе полезности "-2".