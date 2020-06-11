Беляев: «Трактор» посчитал выгодной компенсацию от обмена прав на Тренина

Спортивный директор челябинского «Трактора» Роман Беляев прокомментировал трёхсторонний обмен с петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом».
«Мы посчитали, что компенсация, которую «Трактор» получил в результате трёхстороннего обмена за права на Якова Тренина, на данный момент выгодна клубу. Мы получили четырёх молодых игроков, которые в последние сезоны привлекались в молодёжные сборные России.
Павел Дорофеев является одним из лучших нападающих страны в своём возрасте, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира. Очень рассчитываем, что в этом сезоне он принесёт пользу первой команде. Дмитрий Шешин и Семён Буйван – воспитанники челябинского хоккея, уже проявили себя на молодёжном уровне. Глеб Бабинцев — молодой игрок, имеет опыт игры в ВХЛ, дебютировал в КХЛ, вызывался в сборные команды страны своего возрастау. У каждого из них есть возможность развиваться в системе «Трактора», шанс у нас должен получить каждый хоккеист», — цитирует Беляева официальный сайт «Трактора».
- 11 июня 2020
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