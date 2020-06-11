Буйван, Бабинцев, Дорофеев и Шешин перешли из «Металлурга» в «Трактор»

В результате крупного обмена между СКА, «Металлургом» и «Трактором» в Челябинск из Магнитогорска перебрались сразу четыре хоккеиста, информирует официальный сайт «Трактора». Игроками «чёрно-белого» клуба стали защитники Семён Буйван и Глеб Бабинцев, а также нападающие Павел Дорофеев и Дмитрий Шешин. Взамен «Трактор» отдал Магнитогорску защитника Владислава Сёмина, которого получил из СКА.
20-летний Бабинцев в сезоне-2019/2020 сыграл один матч в КХЛ, 19-летний Дорофеев отыграл 48 матчей за «Металлург» и набрал 7 (4+3) очков, 19-летний Шешин и 18-летний Буйван в КХЛ ещё не играли.
Напомним, также в результате данного обмена СКА достались права на нападающих Якова Тренина и Владислава Каменева, «Металлург» получил права на форварда Николая Прохоркина.
- 11 июня 2020
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