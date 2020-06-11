Кто выиграет от тройного обмена между СКА, «Металлургом» и «Трактором»?

Клубы Континентальной хоккейной лиги СКА, «Металлург» и «Трактор» провели крупный обмен. В Санкт-Петербург отправились права на Якова Тренина и Владислава Каменева, «Металлург» получил защитника Владислава Сёмина и права на форварда Николая Прохоркина, в Челябинск поехали сразу четыре игрока — Семён Буйван, Глеб Бабинцев, Павел Дорофеев и Дмитрий Шешин



На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто выиграет от тройного обмена между СКА, „Металлургом“ и „Трактором“?»

Пройти опрос можно на Quiz.