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Экс-форвард «Сан-Хосе» Уингелс завершил карьеру в 32 года

Экс-форвард «Сан-Хосе» Уингелс завершил карьеру в 32 года
Хоккей / Прочие 0

Известный нападающий Томми Уингелс завершил карьеру, информирует официальный сайт «Серветта». 32-летний хоккеист провёл за швейцарский клуб последние два сезона.

В Национальной хоккейной лиге Уингелс провёл 448 матчей за «Сан-Хосе Шаркс», «Оттаву Сенаторз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз», записав на свой счёт 143 (62+81) балла.

«Два сезона в Женеве оставили потрясающие воспоминания и встречи, которые я никогда не забуду. Но теперь я готов завершить карьеру и с нетерпением жду возвращения в свой родной город, чтобы начать новую главу в моей жизни. Хочу поблагодарить фанатов и всю организацию „Серветта“ за два замечательных года. Желаю прекрасному клубу удачи», — цитирует Уингелса сайт клуба.

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