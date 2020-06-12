Экс-форвард «Сан-Хосе» Уингелс завершил карьеру в 32 года

Известный нападающий Томми Уингелс завершил карьеру, информирует официальный сайт «Серветта». 32-летний хоккеист провёл за швейцарский клуб последние два сезона.



В Национальной хоккейной лиге Уингелс провёл 448 матчей за «Сан-Хосе Шаркс», «Оттаву Сенаторз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз», записав на свой счёт 143 (62+81) балла.



«Два сезона в Женеве оставили потрясающие воспоминания и встречи, которые я никогда не забуду. Но теперь я готов завершить карьеру и с нетерпением жду возвращения в свой родной город, чтобы начать новую главу в моей жизни. Хочу поблагодарить фанатов и всю организацию „Серветта“ за два замечательных года. Желаю прекрасному клубу удачи», — цитирует Уингелса сайт клуба.