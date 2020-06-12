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Источник: Лайпсик просил агентов трудоустроить его в КХЛ

Источник: Лайпсик просил агентов трудоустроить его в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик, который был выставлен столичным клубом на драфт отказов, интересовался возможностью продолжения карьеры в КХЛ, сообщает FullPressCoverage.

По данным источника, Лайпсик сам начал просить агентов подобрать ему клуб в КХЛ после того, как в интернет попали скандальные скриншоты его переписки. На скриншотах запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин.

Помимо этого Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками». Он также высказался и о Джейке Виртанене и его партнёрах по «Ванкувер Кэнакс»: «Без сомнения, это худшая команда в мире». 8 мая «Вашингтон» выставил канадца на драфт отказов.

С большой вероятностью Лайпсик продолжит карьеру в ЦСКА. Как сообщали РИА «Новости», москвичи ведут переговоры с нападающим.

Источник: бывший форвард «Вашингтона» Лайпсик близок к переходу в ЦСКА
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