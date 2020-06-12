Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Торонто» Райли: мы можем доказать, что люди ошибаются на наш счёт

Защитник «Торонто» Райли: мы можем доказать, что люди ошибаются на наш счёт
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райли поделился ожиданиями от возобновления сезона.

«Мы очень мотивированы. Хотим подготовиться как можно лучше, потому что понимаем: у нас есть шанс проявить себя. Мы можем доказать, что люди ошибаются на наш счёт. Когда приостановили сезон, мы остались недовольны местом, которое занимали, и своей игрой в последние месяцы. У нас было время всё обдумать и теперь есть шанс изменить ситуацию.

Думаю, все квалификационные серии будут очень упорными. Все команды понимают, что стоит на кону, и никто не захочет завершить сезон, сыграв всего пару матчей. Все будут биться, чтобы получить шанс. А у «Коламбуса» очень глубокий состав. Они играют жёстко, дисциплинированно, нам будет непросто с ними. Мы сделаем нашу домашнюю работу по мере приближения сборов и игр, подготовимся как следует», — приводит слова Райли пресс-служба НХЛ.

Михеев может возобновить сезон в ведущей тройке с Таваресом и Марнером
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020