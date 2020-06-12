Защитник «Торонто» Райли: мы можем доказать, что люди ошибаются на наш счёт

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райли поделился ожиданиями от возобновления сезона.
«Мы очень мотивированы. Хотим подготовиться как можно лучше, потому что понимаем: у нас есть шанс проявить себя. Мы можем доказать, что люди ошибаются на наш счёт. Когда приостановили сезон, мы остались недовольны местом, которое занимали, и своей игрой в последние месяцы. У нас было время всё обдумать и теперь есть шанс изменить ситуацию.
Думаю, все квалификационные серии будут очень упорными. Все команды понимают, что стоит на кону, и никто не захочет завершить сезон, сыграв всего пару матчей. Все будут биться, чтобы получить шанс. А у «Коламбуса» очень глубокий состав. Они играют жёстко, дисциплинированно, нам будет непросто с ними. Мы сделаем нашу домашнюю работу по мере приближения сборов и игр, подготовимся как следует», — приводит слова Райли пресс-служба НХЛ.
- 12 июня 2020
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