Михеев может возобновить сезон в ведущей тройке с Таваресом и Марнером

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев может стать членом новой тройки вместе с центрфорвардом Джоном Таваресом и нападающим Митчем Марнером. Именно в таком сочетании хоккеисты начали тренироваться на днях, когда НХЛ разрешила занятия малыми группами. Игрокам нельзя менять шестёрки, в которых они сейчас занимаются, поэтому высока вероятность формирования такого звена на момент возобновления сезона.
«Интенсивность есть, у таких занятий свои преимущества. Клюшки можно заранее подготовить, обмотать дома. В долгосрочной перспективе такая работа на льду будет полезна нам, к тому же ребята просто счастливы, что могут снова делать то, что привыкли, даже если есть отличия с обычной тренировкой. Это как глоток свежего воздуха.
Мы начали тренироваться в тройке с Михеевым и Марнером, Мы можем воспользоваться этим периодом, чтобы как следует познакомиться друг с другом. Хотим быть на максимуме своих сил, когда игра возобновится», — приводит слова Марнера RDS.
Шестёрку игроков, в составе которой занимался Михеев, составляют также защитники Джейк Маззин, Коди Сеси и вратарь Джек Кэмпбелл.
Ранее экс-игрок НХЛ Джереми Рёник показал, как тренируется дома во время карантина.
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