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«Хоккей, я по тебе скучал». Малкин попробовал себя в роли вратаря

«Хоккей, я по тебе скучал». Малкин попробовал себя в роли вратаря
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выложил в «Инстаграм» новое видео, на котором можно понаблюдать его в роли вратаря.

«Хоккей, я по тебе скучал», — прокомментировал Малкин свою публикацию.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут и 31 секунду за матч.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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