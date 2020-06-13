Генменеджер «Эдмонтона»: КХЛ — это отличная возможность для Саморукова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал информацию, что защитник системы клуба Дмитрий Саморуков может вернуться в Россию и провести сезон в ЦСКА.

«Прогрессирующий молодой игрок. Если североамериканский хоккей не вернётся до декабря, в чём не уверены, у него это отличная возможность. КХЛ – великолепная лига, и она у него под боком.

Непонятно, когда начнётся сезон в Северной Америке. Если будет играть в КХЛ в сезоне-2020/2021, он вернётся или в «Бейкерсфилд», или в «Эдмонтон» через год», – приводит слова Холланда Sportsnet.

«Эдмонтон» выбрал Саморукова на драфте НХЛ в 2017 году под 84-м номером. Следующие два сезона россиянин провёл в фарм-клубе — «Гелф Сторм». В 2019-м в составе канадцев стал чемпионом хоккейной лиги Онтарио (OHL).