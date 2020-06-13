Ялонен, Пелтонен и Валтонен являются кандидатами на пост главного тренера «Барыса»

Три финских специалиста — Кари Ялонен, Вилле Пелтонен и Томек Вальтонен — являются кандидатами на вакантный пост главного тренера «Барыса». Как сообщает Iltalehti, Ялонен — наиболее вероятный кандидат из этой тройки, хотя официального предложения пока не сделано. По словам представителя клуба Евгения Акманова, решение о главном тренере будет принято в течение одной-двух недель.
60-летний Ялонен четыре последних сезона возглавлял швейцарский «Берн», с которым дважды стал чемпионом. В 2014 году вывел в финал Кубка Гагарина пражский «Лев», в сезоне-2011/2012 тренировал «Торпедо».
Известный в прошлом игрок Вилле Пелтонен был уволен из «Лозанны» в феврале 2020 года за два тура до конца регулярного чемпионата и в настоящее время судится с бывшим клубом, который отказывается выплачивать компенсацию за увольнение.
39-летний Томек Вальтонен в прошлом сезоне работал в клубе второго шведского дивизиона «Мора», в конце ноября был отправлен в отставку. Кроме того, возглавлял сборную Польши.
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