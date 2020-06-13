«Везде зовут — нигде не нужен». Агент высказался о возможном отъезде Щербака за границу

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о возможном отъезде российских хоккеистов в Северную Америку и Западную Европу.
«Очень интересно читать о количестве предложений игрокам из «нескольких» зарубежных клубов. А можно конкретнее? Иначе получается по принципу везде зовут – нигде не нужен», – написал Дементьев в «Твиттере».
На вопрос, кого он имеет в виду, агент ответил: «Щербак, например».
24-летний нападающий в ходе минувшего сезона КХЛ перешёл в «Трактор» из «Авангарда». Провёл в КХЛ 31 матч и набрал 11 (3+8) очков.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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