Источник: Щербак покинет «Трактор», он не принял квалификационное предложение клуба
Форвард Никита Щербак покинет «Трактор», утверждает «БИЗНЕС Online». Текущий контракт нападающего истёк 30 апреля 2020 года. Щербак получил квалификационное предложение челябинцев, но отказался от него. По данным источника, Щербак с большой долей вероятности покинет Россию. Он может продолжить карьеру в Северной Америке или Западной Европе.
24-летний нападающий по ходу минувшего сезона КХЛ перешёл в «Трактор» из «Авангарда». Он провёл в КХЛ 31 матч и набрал 11 (3+8) очков.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
Исаков: Щербак с «Трактором» ничего не подписывал, переговоры будут позже
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