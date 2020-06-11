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Источник: Щербак покинет «Трактор», он не принял квалификационное предложение клуба

Источник: Щербак покинет «Трактор», он не принял квалификационное предложение клуба
Хоккей / КХЛ 0

Форвард Никита Щербак покинет «Трактор», утверждает «БИЗНЕС Online». Текущий контракт нападающего истёк 30 апреля 2020 года. Щербак получил квалификационное предложение челябинцев, но отказался от него. По данным источника, Щербак с большой долей вероятности покинет Россию. Он может продолжить карьеру в Северной Америке или Западной Европе.

24-летний нападающий по ходу минувшего сезона КХЛ перешёл в «Трактор» из «Авангарда». Он провёл в КХЛ 31 матч и набрал 11 (3+8) очков.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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