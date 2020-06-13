«Мальчишник». Илья Ковальчук поднялся на гору с боксёром Геннадием Головкиным

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поднялся на гору с известным казахстанским боксёром Геннадием Головкиным. «Мальчишник» — подписал Ковальчук фото.

Посмотреть фото можно в аккаунте Ильи Ковальчука в «Инстаграме».



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса и доигран не будет. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



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