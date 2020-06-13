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Есмантович: ЦСКА экономически обосновал потолок — 1,3 млрд, но у нас только один голос

Есмантович: ЦСКА экономически обосновал потолок — 1,3 млрд, но у нас только один голос
Хоккей / КХЛ 0

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, почему недоволен установленным потолком зарплат в размере 900 млн рублей.

«Моя позиция простая. Пытаемся сохранить российских хоккеистов хорошего качества, чтобы они не уезжали. Барабанов, Зуб, Романов, Шалунов, Науменков, Григоренко – этим хоккеистам будет очень трудно заявить о себе в НХЛ.

Вторая тенденция — высококлассные специалисты из-за границы. В рамках бюджета мы понимаем, что игрок экстра-класса в Россию может не поехать. Сюда он едет явно не за мечтой, как наша молодёжь в НХЛ. Сюда он едет заработать денег, продлить карьеру, улучшить качество своей игры и зарекомендовать себя. А может, еще поучаствовать в ЧМ, потому что в ближайшее время игрокам НХЛ не разрешат участие и эти игроки имеют доступ в национальные сборные в любом направлении. Этого мы никак не избежим, к сожалению.

Основное, чего не мог раньше сказать в прессе, — всему есть объяснимые вещи. Есть экономические обоснования – цифра, которая должна быть в жёстком потолке. Не дождались мы экономического обоснования от лиги ни в каком виде. Обоснования на 900 миллионов нет. Это ошибка. У ЦСКА было экономическое обоснование на 1,3 млрд рублей, но у нас только один голос в совете директоров. Раз приняли такое решение, значит, будем в нем жить и развивать наш хоккей», — сказал Есмантович в эфире «Радио Маяк».

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